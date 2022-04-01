Япония назвала неуместным обсуждение условий отмены санкций против России

Япония считает неуместным давать какие-либо прогнозы относительно условий отмены санкций против России из-за событий на Украине, заявил на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел страны Ёсимаса Хаяси. По его словам, которые приводит ТАСС, Япония вместе с международным сообществом продолжит требовать от России прекращения действий на Украине и вывода войск с её территории.

Я не думаю, что сейчас уместно давать какие-либо прогнозы на этот счёт, — сказал он.

В связи с событиями на Украине Япония ранее увеличила число антироссийских санкций и ввела запрет на экспорт в Россию банкнот национальной валюты, золотых монет и золотых слитков. Кроме того, правительство страны вернулось к резким формулировкам относительно Южных Курил. Речь идёт о формулировке, которая называет эту территорию «неотъемлемой частью Японии», а острова при этом снова получают статус «незаконно оккупированных».