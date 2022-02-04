Япония направила России протест против ракетных учений на Курилах

Россия уведомила Японию о проведении ракетных учений на территории южной части Курильских островов. Учебные стрельбы начнутся 7 февраля, сообщила газета Sankei, сославшись на японские правительственные источники. По их информации, учения будут проходить в большой зоне к востоку от Хоккайдо, в которую входят также Курилы и пролив Лаперуза.

Отмечается, что стрельбы пройдут с перерывами в течение всего февраля.

7 февраля в Японии отмечается День северных территорий (так в стране называют южную часть Курильской гряды). Как пишет газета, японская сторона выразила протест по дипломатическим каналам в связи проведением учений.

«Общенациональные митинги за возвращение северных территорий» проводятся ежегодно по решению правительства Японии 7 февраля. Этот день выбран в связи с подписанным в 1855 году первым российско-японским договором. В подобных собраниях по традиции принимают участие министры правительства, депутаты парламента, а также бывшие жители южной части Курил.

Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за спора о том, кому принадлежат острова в южной части Курил. В Японии считают, что острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи являются её «северными территориями».

Россия, в свою очередь, не признаёт самого факта территориального спора, подчёркивая, что этот вопрос был решён сразу после капитуляции Японии во время Второй мировой войны.

Ранее японский журналист высказал беспокойство тем, что Россия превращает Охотское море в «святыню ядерной стратегии». Москва использует его в качестве форпоста, размещая в том числе субмарины с крылатыми ракетами на вооружении. Таким образом, решить проблему «северных территорий» Японии будет намного сложнее.