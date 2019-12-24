https://static.news.ru/photo/84798b60-2654-11ea-b7c7-fa163e074e61_660.jpg Синдзо Абэ и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что его страна нацелена на решение курильского вопроса с Россией в рамках мирного договора.

Мы заключим мирный договор, решив территориальный вопрос, что считаем своим долгом, — цитирует «Политика сегодня» Синдзо Абэ .

Это заявление японский премьер сделал после встречи с главой Южной Кореи и премьер-министром Китая. Премьеру Госсовета Китая Ли Кэцяну он также сообщил о намерении Японии активизировать отношения с КНР, чтобы «поддерживать мир и стабильность в регионе».

Как писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров и его японский коллега Тосимицу Мотэги могут продолжить диалог по вопросу о мирном договоре на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Глава МИД Японии передал Лаврову «конкретные соображения» о том, как продвигаться дальше в вопросе заключения мирного договора. Лавров также заявил, что Москва и Токио продолжат стимулировать хозяйственную деятельность на островах южной Курильской гряды.