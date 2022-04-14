Япония и США провели совместные морские учения

В Японском море прошли совместные учения ВМС Японии и США. В ходе манёвров корабли двух стран отработали пуск баллистической ракеты и обмен информацией об этом, сообщается в Twitter штаба Морских сил самообороны Японии.

От Японии в учениях участвовал эсминец «Конго», с американской стороны — крейсер «Мобайл Бэй» и эсминец «Спрюэнс». В штабе пояснили , что манёвры проводились «в целях усиления возможностей американо-японского альянса для эффективного сдерживания».

Ранее сообщалось, что Токио и Вашингтон подписали соглашение о содержании американских военных баз в Японии. В период с 2022 по 2026 годы японская сторона потратит на эти цели 1,055 трлн иен ($9,29 млрд).

В настоящее время в Японии находится около 50 тысяч американских военных. Большинство военных объектов США расположены на острове Окинава.