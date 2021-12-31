Япония и компания Билла Гейтса совместно построят инновационную АЭС в США
Антон Соловьев
Антон Соловьев
20:08, 01 января 2022
Фото: pixabay.com
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Японское агентство по атомной энергии (JAEA) и корпорация Mitsubishi Heavy Industries Ltd планируют совместно с венчурной компанией Билла Гейтса TerraPower построить высокотехнологичный ядерный реактор в штате Вайоминг. Об этом информирует японское издание Yomiuri Shimbun.
АЭС будет построена в городе Кеммерер. Станцию начнут возводить в 2024 году, а завершить строительство собираются в 2028 году.
Стороны должны подписать соглашение уже в январе. JAEA и Mitsubishi Heavy Industries предоставят техническую поддержку и данные о собственных передовых реакторах в Японии, — сообщает японское издание.
В финансировании АЭС в Вайоминге также будет принимать участие правительство США. Соединённые Штаты выделят средства для покрытия половины проекта, общая стоимость которого составляет $4 млрд.
Изначально TerraPower рассматривала вариант строительства атомной электростанции вместе с фирмой PacifiCorp, принадлежащей инвестору Уоррену Баффету, затем с государственной Китайской национальной ядерной компанией. Однако во время президентства Дональда Трампа США ограничили ядерное сотрудничество с Китаем. По этой причине компания Гейтса обратилась за помощью к японским партнёрам.