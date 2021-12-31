Япония и компания Билла Гейтса совместно построят инновационную АЭС в США

Японское агентство по атомной энергии (JAEA) и корпорация Mitsubishi Heavy Industries Ltd планируют совместно с венчурной компанией Билла Гейтса TerraPower построить высокотехнологичный ядерный реактор в штате Вайоминг. Об этом информирует японское издание Yomiuri Shimbun.

АЭС будет построена в городе Кеммерер. Станцию начнут возводить в 2024 году, а завершить строительство собираются в 2028 году.

Стороны должны подписать соглашение уже в январе. JAEA и Mitsubishi Heavy Industries предоставят техническую поддержку и данные о собственных передовых реакторах в Японии, — сообщает японское издание.

В финансировании АЭС в Вайоминге также будет принимать участие правительство США. Соединённые Штаты выделят средства для покрытия половины проекта, общая стоимость которого составляет $4 млрд.

Изначально TerraPower рассматривала вариант строительства атомной электростанции вместе с фирмой PacifiCorp, принадлежащей инвестору Уоррену Баффету, затем с государственной Китайской национальной ядерной компанией. Однако во время президентства Дональда Трампа США ограничили ядерное сотрудничество с Китаем. По этой причине компания Гейтса обратилась за помощью к японским партнёрам.