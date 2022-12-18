Япония анонсировала план по усилению военного потенциала на $320 млрд

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Япония анонсировала крупнейший пятилетний план по наращиванию военного потенциала со времен Второй мировой войны, сообщает Reuters. Согласно подсчетам, реализация данной инициативы обойдется Токио в $320 млрд, что сделает оборонный бюджет Японии третьим в мире после США и Китая.

Япония анонсировала пятилетний план по крупнейшему наращиванию военного потенциала со времен Второй мировой войны, который будет стоить $320 млрд и предполагает покупку ракет, способных достигнуть Китая, и позволит подготовиться к длительному конфликту с КНР, — передает агентство.

Премьер-министр страны Фумио Кисида описал проект как «поворотный момент в истории» государства, который станет ответом на «разнообразные угрозы безопасности, с которыми сталкивается Япония».

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР полностью готова к любым военным столкновениям с США и при необходимости мобилизует в том числе «ядерные средства сдерживания». Он пригрозил «большим кризисом», который станет возможным, если в Вашингтоне «продолжат грубо нарушать фундаментальные интересы» КНДР и посягать на ее безопасность.