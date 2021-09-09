Японцы заподозрили «шпиона» в россиянине, приплывшем на Хоккайдо

Читатели портала Yahoo News Japan отреагировали на интервью россиянина Ваас-Феникса Нокарда, которого нашли на японском острове Хоккайдо. Он утверждает, что приплыл туда с Кунашира, японцы этого не опровергают, но сомневаются в истинной цели «пловца».

Нокард отметил, что приплыл на Хоккайдо в гидрокостюме за 23 часа. На такой заплыв он решился, поскольку в России у него якобы украли и внутренний, и заграничный паспорта, а он хотел бы жить в Польше или Австралии.

В комментариях японские читатели подчеркнули , что его история полна загадками.

Наверное, мужчина строит из себя простачка, так как раскрыли его шпионскую деятельность в пользу России? Все думали, что человек — поклонник Японии, а он хочет в Польшу. Загадок слишком много, — написал из них.

Другие также не выразили желания, помочь россиянину обрести новую родину: «Почему он не мог переоформить внутренний паспорт?», «Депортировать его обратно в Россию. Хотя это против его воли, это неплохая идея, учитывая дипломатические проблемы и возможность того, что он может быть шпионом», «Япония беженцев не принимает, поэтому он должен быть депортирован как можно скорее».

Ранее стало известно, что Ваас-Феникс Нокард объявил себя беженцем. Соответствующую заявку он подал в Японии. В связи с этим в ближайшее время его депортация не планируется. Судя по всему, Япония передумала высылать россиянина. При том Токио не будет давать россиянину статус беженца.