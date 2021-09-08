Японцы высмеяли политолога, заявившего о победе над СССР в холодной войне

Читатели интернет-издания JB Press высмеяли политолога, заявившего о «победе» Японии над Россией в холодной войне и её будущем главенстве в рамках нового демократического блока, целью которого должно стать сдерживание России и Китая. Основой его должна стать некая «Индо-Тихоокеанская хартия», которая отражала бы идеалы противостояния демократических сил тоталитарным режимам Китая и России.

Автор статьи Эйдзи Ямасита заявил , что последней мировой войной была не Вторая мировая война, а холодная война, закончившаяся в 1989 году проигрышем Советского Союза. По его мнению, сейчас идёт речь о новом этапе «холодной войны», жертвой которого якобы должен стать Китай. Япония же «должна во весь голос заявить и предстать перед мировым сообществом в качестве победительницы в последней мировой войне», поскольку она была одним из самых активных участников «холодной войны».

По его мнению, вернуть себе имидж победительницы Япония могла бы, представив некую «Индо-Тихоокеанскую хартию», которая отражала бы идеалы противостояний демократических сил тоталитарным режимам Китая и России. В число либерально-демократических сил он включил, в частности, Японию, США, Австралию и Индию, которые должны сыграть главную роль в обеспечении безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Также в «Индо-Тихоокеанской хартии» могут участвовать Великобритания, Франция, Германия, Канада, Новая Зеландия и Голландия. Главную же роль в юридическо-политическом обосновании хартии должна сыграть Япония, которая «по всем параметрам больше всего подходит на эту роль».

Читатели назвали подобные заявления пустыми мечтаниями, заявив, что у Японии нет сил для противостояния Китаю и России. По их словам, восстановить имидж страны-победительницы невозможно, а Китай не демонстрирует признаков развала, о котором заявляет автор статьи. Другие пользователи заявили о продажности правительства и депутатов парламента, из-за которых Япония не может вернуть утраченные позиции.

А что конкретно сделала Япония, чтобы считать себя победительницей в холодной войне? Грозно называла себя непотопляемым авианосцем США и во всем прислуживала американским войскам? — задался вопросом пользователь bal.

Ранее интернет-пользователи высмеяли премьер-министра Японии Ёсихидэ Сугу, который отказался ехать на Восточный экономический форум во Владивосток. Пользователи сочли, что нынешний кабинет министров неспособен проводить конструктивную внешнюю политику и, по сути, является вассалом Америки, тогда как у России «большой потенциал в смысле вопросов безопасности Японии и наших экономических интересов». Один из них заявил, что с РФ необходимо заключить мирный договор, чтобы «оторвать её от Китая», и в отсутствии соглашения виновата только Япония, отказывающаяся от его подписания без передачи ей всех четырёх островов Курильской гряды.