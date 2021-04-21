Японцев возмутил призыв признать Крым российским

https://static.news.ru/photo/1aa0a8d0-a313-11eb-86f5-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Большинство читателей японского новостного сайта Yahoo News Japan выразили недовольство выступлением бывшего премьера-министра Японии Юкио Хатояма о Крыме.

Политик на заседании международного круглого стола отметил, что полуостров стал российским на правовых основаниях, а воссоединение Крыма и России стало следствием уважения народа, который проживает на данной территории.

Пользователи Сети в комментариях раскритиковали позицию Хатояма из-за отношения к Курильским островам.

Хатояма вообще понимает, что говорит? Что значит «уважать историю»? Если Япония последует его совету, то придётся проявить понимание и в отношении позиции России по поводу проблемы «северных территорий», — написал один из них.

Он был поддержан другими комментаторами: «Не получится признать нарушение международного права и при этом вернуть острова. Признание Крыма — это просто подарок для России», «То есть вилять хвостом перед Россией, чтобы у неё было хорошее настроение? Он в своём уме?», «Следует придерживаться тактики измора до тех пор, пока Россия не отдаст острова. Если признать Крым, Япония станет врагом для Запада».

Если честно, то про острова можно забыть. Даже если это незаконная оккупация, то прошло уже слишком много времени, там живут русские, поэтому ничего изменить нельзя. Лучше держаться на расстоянии от соседа, который незаконно захватил твои территории, — считает ещё один пользователь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что профессор Тихоокеанского государственного университета, политолог Илдус Ярулин оценил реальное значение Курильских островов для жителей Японии. По его словам, власти страны поддерживают радикальные настроения некоторых жителей, однако большинству японцев Курильские острова не нужны. Они уже считают, что эти территории принадлежат России.