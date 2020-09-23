Японцы в Сети восхитились атомным ледоколом «Арктика»

https://static.news.ru/photo/8876a51a-fe10-11ea-9807-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosatom/Global Look Press

Японская телерадиокомпания NHK подготовила материал об освоении Арктики. В нём рассказывается, что в условиях глобального потепления и усиленного таяния полярных льдов Россия поставила себе в качестве задачи резкую активизацию разработки полезных ископаемых в регионе и использование Северного морского пути.

Помочь Москве занять доминирующую позицию в регионе должны атомные ледоколы проекта 22220, такие как «Арктика». Самые большие и мощные в мире ледоколы способны проводить караваны судов, пробивая лёд толщиной до трёх метров. Об этом говорится на сайте NHK.

Данный ледокол должен быть сдан в эксплуатацию Росатому в сентябре-октябре 2020 года. Пользователи Twitter из Японии, комментируя публикацию, восхитились «Арктикой».

Какого гиганта создала Россия! — отметила пользователь tachiyama.

Здорово шагает Россия! <...> Вы только посмотрите на фото этого гиганта! — восхитился pabeljapan.

Согласна с тем, что строительством этого атомного ледокола Россия делает заявку на доминирование в освоении Арктики, — подчеркнула oo33maiko.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ледокол «Арктика» вышел из Санкт-Петербурга в поход до Мурманска на ледовые испытания. Весь переход займёт около двух недель. «Арктика» предназначена для самостоятельной проводки судов в западном районе Арктики. Водоизмещение «Арктики» составляет 33 540 тонн. Намеченный срок службы достигает 40 лет. Для успешной навигации атомоходу требуется экипаж из 53 человек.