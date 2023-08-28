Японцы раскрыли свое отношение к сбросу воды на «Фукусиме» Nikkei: 67% японцев с пониманием относятся к сбросу воды с «Фукусимы-1»

Фото: Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press

Решение правительства Японии начать сброс в океан очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима-1» вызывает понимание у 67% граждан страны, такие данные получила в ходе опроса газета Nikkei. Таким образом уровень поддержки вырос на 9% в сравнении с предыдущим месяцем.

В то же время 25% японцев не понимают, что заставило правительство пойти на подобный шаг. При этом уровень поддержки правительства во главе с премьер-министром Фумио Кисидой вырос на 2 процентных пункта и составил 42%. Число тех, кто относится к кабмину негативно, снизилось на 1 пункт — до 50%.

Издание проводило опрос с 25 по 27 августа по стационарным и мобильным телефонам методом случайной выборки. В опросе приняли участие порядка 850 человек.

24 августа японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии воды с АЭС «Фукусима-1», очищенной от радиоактивных веществ. Данные проверки показали, что эта вода в достаточной степени разбавлена морской. Как сообщили представители компании-оператора TEPCO, уровень концентрации трития там не превышает установленной нормы.

Сброшенная с АЭС вода использовалась для охлаждения реакторов. Ее общий объем составляет 31,2 тысячи тонн. Действия Японии вызвали протесты со стороны Китая и опасения местных рыбаков, однако премьер-министр Фумио Кисида отказался пересмотреть свои планы.