Японцы раскошелятся ради Украины Япония договорилась с Украиной о предоставлении гранта в $164 млн на восстановление страны

Фото: Rodrigo Reyes Marin / AFLO / Global Look Press

Посол Японии на Украине Кунинори Мацуда и украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков обсудили предоставление Киеву гранта на восстановительные работы в размере $164 миллионов, пишут «Известия». Отмечается, что украинские власти намерены потратить эти деньги для разминирования территорий, ликвидации завалов и поддержки пострадавших регионов.

Участники встречи подписали необходимые документы по гранту, — сообщила пресс-служба МИД Японии.

В начале февраля Токио уже выделял грант Киеву на сумму в $170 миллионов для восстановления критической инфраструктуры страны.

Власти Японии ранее объявили о новых санкциях против замминистра обороны РФ, начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковника Виктора Горемыкина. По сообщениям МИД страны, ограничения также коснулись президента концерна «Калашников» Алана Лушникова и ряда высокопоставленных сотрудников администрации президента РФ. Среди них — начальник управления президента России по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев и Борис Рапопорт.