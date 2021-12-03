Японцы призвали поднять флаг страны на Курилах

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press
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Жители Японии возмутились размещением российского ракетного комплекса «Бастион» на Курильских островах. Они призвали поднять там флаг страны и прекратить всякие отношения с Россией, сообщает издание Jiji.
Если мы пошлем туда японские силы самообороны и поднимем над ними японский флаг, то никакого нарушения японской конституции в этом не будет, — написал один из читателей.
При этом он подчеркнул, что острова являются суверенной территорией Японии.