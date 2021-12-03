Японцы призвали поднять флаг страны на Курилах

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на сообщения американских СМИ о якобы скоплении военных РФ на границе с Украиной и подготовке российского вторжения. По её словам, западной прессе стоило бы обратить внимание не только на действия России, но и на поступки НАТО и США, пишет «Коммерсант».

Российские вооружённые силы на российской территории — законное право суверенного государства. Исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США, — сказала...