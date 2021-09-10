Японцы полюбили курицу по русскому рецепту

Сборник рецептов выходцев из России Петра Вайля и Александра Гениса обрёл популярность в Японии. Самым любимым угощением японской публики стало блюдо из курицы. Об этом сообщает MK.RU.

Книга рецептов «Русская кухня в изгнании» появилась в США в середине 80-х. Затем сборник рецептов был переведён на японский язык и вышел тиражом 3000 экземпляров в 1996 году и приобрёл большую известность благодаря одному рецепту из курицы. Недавно журналистка японского издания «Майнтити синбун» опубликовала отрывок из этой поваренной книги. После этой публикации в адрес автора стали поступать благодарности со всей Японии.

Рецепт куриного филе при особом методе тушения стал «хитом» японских кулинаров. Согласно рецепту Вайля и Гениса, курица долго тушится на сковороде со сливочным маслом и луком, при приготовлении добавляется лавровый лист с чёрным перцем. Блюдо получается настолько нежным, что его можно есть традиционными японскими палочками. Как сообщает издание, японцы просто восхищаются цыплёнком по-русски.

Ранее сообщалось, что российский кондитерский бренд «Алёнка» покорил японские супермаркеты. Как отмечает издание, японцы очень полюбили продукцию московского завода «Красный Октябрь». Кроме самой «Алёнки» на прилавках супермаркетов можно встретить печенье, глазированные сырки и прочие сладости от российского производителя. Примечательно, что в Японии даже не представляют, какого происхождения их любимые угощения.