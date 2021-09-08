Японцы осудили своего премьер-министра за «слабые» отношения с Россией

Читатели японского портала Jiji Press осудили своего премьер-министра Ёсихидэ Сугу за «слабые» отношения с Россией и попытки «слепо следовать за США».

А в отношениях с Россией мы стали ещё слабее. Только и можем, что поддаваться её наступательности, — отметил пользователь под именем sgy.

Его поддержали и другие читатели портала, добавив, что Суга не только не смог добиться никаких успехов на международной арене за период своего правления, но и разрушил успехи своего предшественника Синдзо Абэ как минимум в отношениях с Россией. Пользователи не раз отмечали попытки Ёсихидэ Суги слепо двигаться в фарватере политики США вместо того, чтобы действовать самостоятельно.

У нас же есть своё Министерство иностранных дел, есть свой министр, — напомнил читатель с ником Shin Ichiro.

Также японцы обвинили своего премьер-министра в ухудшении ситуации с Курильскими островами и выразили опасение по поводу того, что из-за столь безвольной политики Суги Японию могут захватить.

По условиям российско-японской декларации 1956 года сразу после заключения мирного договора между СССР и Японией два из четырёх спорных островов Курильской гряды должны быть переданы Японии, однако ссылаясь на принятую в прошлом году поправку в Конституцию о неделимости территории, президент России Владимир Путин настаивает на единоличном владении Российской Федерацией всей грядой Курильских островов

Ранее японцы негативно оценили реакцию генсека кабинета министров Кацунобу Като на слова Путина о Курилах.