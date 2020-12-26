Японцы оценили новые военные объекты РФ на Курилах

https://static.news.ru/photo/06301e32-477c-11eb-8179-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новость о планах российского Минобороны разместить 51 новый военный объект на Курильских островах вызвала у японцев шок. Они начали бурно обсуждать перспективы возвращения «Северных территорий».

Ранее портал Yahoo News Japan сообщил о 25 уже введённых объектах, среди которых несколько общежитий. Все они построены по сейсмостойким технологиям. Об этом говорил замминистра обороны России Тимур Иванов, сообщает РИА Новости.

Забудьте про эти «северные острова»! Никогда они нам не вернутся! — написал пользователь из Японии 08uk.

Читатель с ником mhn написал, что строительство новых объектов — «последствие мягкотелой политики Абэ», и задался вопросом, хочет ли правительство Японии вернуть острова.

Другой японец с ником K-POP-fan отметил, что раньше японское правительство ещё время от времени заявляло: «Северные территории — наша суверенная земля!» Сейчас говорит об этом все меньше и меньше.

А вот Yas призвал усилить оборону на острове Хоккайдо. Он считает, что как и с Китаем, с Россией шутки плохи. И предложил излечиться от пацифизма.

Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними не оспаривается.

Как писал NEWS.ru, ранее Министерство иностранных дел РФ отреагировало на информацию о том, что США признают уроженцев Южных Курил японцами. МИД назвал Штаты ревизионистами и заявил, что их властям нужно знать свои границы и «красные линии».