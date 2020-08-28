Японцы назвали наиболее подходящего кандидата на пост премьера

https://static.news.ru/photo/24bd56bc-eac0-11ea-a7ae-fa163e074e61_660.jpg Сигэру Исибу Фото: Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Жители Японии считают самым подходящим кандидатом на пост главы правительства страны бывшего министра обороны Сигэру Исибу. В его поддержку высказались 34,3% участников соцопроса.

На втором месте по популярности оказался генсек кабмина Ёсихидэ Суга. Его на месте Синдзо Абэ хотят видеть 14% опрошенных. По мнению 13,6% респондентов, возглавить правительство достоин действующий глава Минобороны Японии Таро Коно.

Более половины участников опроса (58,6%) считают, что отставка Абэ целесообразна именно сейчас. Четверть респондентов (25,3%) считают, что премьеру следовало оставить свой пост раньше, а 12,7% полагают, что он мог бы продолжить работу во главе правительства, сообщает агентство Kyodo.

Синдзо Абэ официально объявил о своей отставке с поста премьер-министра Японии 28 августа. Он продолжит исполнять обязанности главы правительства до тех пор, пока не будет выбран его преемник. Японский парламент соберётся на экстренное заседание для выбора нового премьера 17 сентября.

Ранее NEWS.ru писал, что в Совфеде РФ ожидают прогресса в заключении мирного договора между Россией и Японией при новом премьере. Там отметили, что Москва неоднократно делала соттветствующее предложение Токио, но каждый раз камнем преткновения становились Курильские острова. Все японские премьеры требовали возврата этих территорий, что невозможно. Если Страна восходящего солнца получит эти территории, то там сразу же появится военная база США.