Янукович высказался о госперевороте на Украине в 2014 году

Партнёрские отношения Киева и Москвы рассматривали в США как угрозу возвращения России в мировую политику. Об этом заявил бывший президент Украины Виктор Янукович, говоря о госперевороте в стране в 2014 году.

По его мнению, Украина пыталась на равных вести диалог как с Западом, так и с Россией, но страна постоянно сталкивалась с трудностями, которые были связаны с проблемами геополитического толка. Янукович считает, что в этой связи нарастание внутриполитической напряжённости на Украине и перерастание её в открытый конфликт между оппозицией и действующей властью был лишь вопросом времени.

Государственный переворот, произошедший в 2014 году, не был результатом нашей «мягкости». Он был предопределён реализацией проекта «Украина как антироссия», — сказал Янукович в обращении к украинцам.

Ранее Янукович сообщил, что главной ошибкой Украины за 30 лет независимости является отказ от добрососедства с Россией. По его мнению, из-за отказа от РФ в стране произошёл раскол в обществе, что привело к разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции и закрытию неугодных режиму СМИ.