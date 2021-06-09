Янукович выиграл суд против Совета ЕС о заморозке его активов

https://static.news.ru/photo/f35a25de-c910-11eb-8209-96000091f725_660.jpg Виктор Янукович Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр выиграли суд против Совета Евросоюза по делу о продлении заморозки активов в 2019 году. Об этом говорится в решении суда ЕС, распространённом в среду.

Суд общей юрисдикции аннулировал решение Совета от 2019 года о продлении мер по заморозке активов в отношении Виктора Януковича, бывшего президента Украины, и его сына Александра Януковича, — указано в сообщении.

Суд ЕС постановил, что Совет Евросоюза «не удостоверился в том, соблюдают ли украинские власти право на защиту указанных лиц в рамках данной уголовной процедуры». Исходя из этого, решение о сохранении этих лиц в санкционных списках суд назвал ошибочным и аннулировал акты, направленные против Януковича и его сына. При этом решение суда не означает, что с бывшего президента Украины сняли санкции. Такое решение может принять Совет на основании постановления Суда Евросоюза.

Ранее российские власти отказали Украине по запросу о выдаче Януковича. Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. По её словам, Киев намерен попросить Москву вновь выдать бывшего главу Украины.

После Евромайдана Янукович покинул территорию Украины и выехал в Россию. Позже его обвинили в «узурпации власти». Было заведено уголовное дело, фигурантами которого значились сам экс-президент, а также ряд высокопоставленных чиновников и судьи Конституционного суда.