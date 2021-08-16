Янукович рассказал о полной зависимости Украины от отношений России и США

Украина накануне 30-летия независимости оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил экс-президент Украины Виктор Янукович.

По его словам, при этом Киев мысленно желает дальнейшего ухудшения этих отношений, что не отвечает интересам ни американского, ни российского народов.

Янукович задаётся вопросом, что будет делать страна в случае разрядки, которая, по его мнению, обязательно произойдёт.

Строить стену на границе с РФ, а теперь уже и с нашими белорусскими соседями? Продолжать утомлять Запад требованиями немедленно принять Украину в ЕС и НАТО? — сказал бывший президент.

Он отметил, что несмотря на достаточно серьёзные ошибки во времена его власти, Украина жила мирно, граждане не уезжали в поисках лучшей жизни и не «нищенствовали из-за непомерных коммунальных тарифов».

Ранее Янукович назвал отказ от добрососедства с Россией главной ошибкой Украины за 30 лет независимости. По его мнению, из-за этого произошёл раскол в обществе, что привело к разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму СМИ. Также в стране возник глубокий экономический кризис.