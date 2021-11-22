Янукович предупредил украинцев об угрозе начала новой войны в Донбассе

Экс-президент Украины Виктор Янукович в обращении к соотечественникам предупредил их об угрозе начала новой войны в Донбассе. По его мнению, ситуация в регионе существенно ухудшилась по сравнению с прошлым годом. Слова бывшего украинского лидера приводит издание «Страна.ua».

Создаётся впечатление, будто сегодня речь идет уже не о том, как обеспечить прекращение огня, а об угрозах гораздо более серьёзных: как избежать перерастания существующего конфликта в полномасштабные военные действия, — подчеркнул Янукович.

В ухудшении ситуации он обвинил действующие власти страны. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не выполнил обещание о мире, данное в 2019 году. Кроме того, Янукович намекнул, что власть на Украине ищет новый формат переговоров с участием США и не намерена соблюдать Минские соглашения. Он считает, что эта стратегия опасна для Киева, так как ставка на Соединённые Штаты может привести к тому, что Киев останется «в очень незавидной ситуации».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в незаинтересованности в «нормандском формате». Он считает, что из-за подобной позиции РФ подрывает остатки доверия к себе.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения. Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).