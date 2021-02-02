Янукович ответит на вопросы украинского следствия, находясь в России

https://static.news.ru/photo/85382d70-6566-11eb-b2cd-96000091f725_660.jpg Виктор Янукович Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что готов ответить на вопросы украинского следствия на территории РФ, где он временно проживает.

Заявление об этом было подано защитой, сообщает адвокатское объединение «Авер лекс», специалисты которого представляют интересы бывшего главы государства в судах. В его отношении заведено несколько уголовных дел на Украине.

Виктор Янукович в очередной раз обратился в офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований с просьбой к прокурорам прибыть по месту его временного пребывания в РФ для выяснения всех необходимых вопросов для расследования дел «майдана», — цитирует РИА Новости заявление защиты.

Также в заявлении отмечается, что место пребывания Януковича в России давно известно правоохранительным органам. Однако прокуратура Украины игнорирует приглашения экс-президента.

Оболонский районный суд Киева 24 января 2019 года признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Экс-президента заочно приговорили к 13 годам лишения свободы.

Ранее апелляционный суд Киева отменил заочный арест бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о гибели участников протестов на Майдане. В Генпрокуратуре Украины заявляли, что арест Януковича позволит начать его экстрадицию из России. Адвокаты бывшего главы государства, в свою очередь, утверждали, что власти, делая акцент на Януковиче, отвлекают внимание общественности от обещанных расследований в отношении экс-президента Петра Порошенко, а также от дел против радикала Сергея Стерненко и убийц журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета, писал NEWS.ru.