Янукович осудил Киев за послушание Западу

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Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что к расколу в украинском обществе привела политика отождествления понятий «патриотизм» и «национализм», которую проводила ранее оппозиция при поддержке Запада. По его словам, общество было искусственно разделено на «проевропейскую» и «пророссийскую» части. Политик добавил, что в годы его правления страной Киев пытался убедить Запад, что конфронтация с Россией причинит Украине существенный урон, пишет URA.RU.

Политика отождествления понятий «патриотизм» и «национализм», проводимая оппозицией в течение многих лет при открытой поддержке Запада, неумолимо вела к глубокому расколу в украинском обществе, — рассказал Янукович.

Он отметил, что Запад пытался убедить политическую элиту Украины в том, что патриотизм на Украине должен сопровождаться полным искоренением русского языка в рамках страны.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует создать новый союз европейских государств вместо ЕС, в котором главную роль будет играть Лондон, ранее написало итальянское издание Corriere Della Sera со ссылкой на источники. Отмечается, что главным аспектом нового альянса станет противостояние с Россией. Автор статьи сообщил, что свой план Джонсон представил украинскому президенту Владимиру Зеленскому в апреле.