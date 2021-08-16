Янукович назвал главную ошибку Украины

Главной ошибкой Украины за 30 лет независимости является отказ от добрососедства с Россией. Об этом заявил бывший президент Украины Виктор Янукович, слова которого приводит РИА Новости.

По его мнению, из-за отказа от России на Украине произошёл раскол в обществе, что привело к разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму СМИ. Также в стране возник глубокий экономический кризис.

Жителям Донбасса предлагают уезжать в Россию, если они не желают поддерживать насильственную украинизацию, проводимую, как это ни странно, русскоговорящим руководством государства, а жителям Крыма отказывают в праве считать полуостров своей родиной, поскольку они там якобы лишь временные гости, — заявил бывший украинский лидер.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура запросили в Высшем антикоррупционном суде заочный арест бывшего президента страны Виктора Януковича и его сына Александра по делу о незаконном захвате резиденции в Межигорье. Янукович и его сын подозреваются в захвате резиденции в Межигорье путём злоупотребления служебным положением. Данное уголовное дело расследуется с 2019 года. Материалы дела насчитывают более 1,5 тысячи томов.