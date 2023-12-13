Опять виноваты плохие русские? Почему затопило метро Киева

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Виталий Кличко

В Киеве затопило часть одной из трех веток метро. В итоге городским властям пришлось закрыть для пассажиров шесть станций: от «Демеевской» до «Теремков». Еще чуть-чуть, и столицу Украины могла постигнуть трагедия: риск обвала тоннелей был крайне высок. О том, почему Киевский метрополитен залило водой, кого винят в случившемся, что теперь будут с этим делать и возможно ли подобное в России, — в материале NEWS.ru.

Что произошло в Киевском метрополитене

Первые сообщения о затоплении киевского метро стали поступать 8 декабря. В Сети публиковали видео, на которых видно, как вода заливает пути.

Проблема коснулась Оболонско-Теремковской (синей) линии метро. В итоге властям города пришлось закрыть для пассажиров шесть станций на участке от «Демеевской» до «Теремков».

Украинское издание «Информатор» со ссылкой на городских активистов утверждает, что в ближайшее время из-за просадки тоннелей и трещин в Киеве могут закрыть еще по меньшей мере 15 станций метро. Украинский архитектор Анатолий Фролов считает, что следующая в очереди на затопление — станция «Контрактовая площадь».

Тем временем в понедельник, 11 декабря, стало заливать водой вход на станцию «Олимпийская» синей ветки. Затопило и территорию возле станции «Черниговская» красной ветки, расположенной на другой стороне Днепра.

Фото: t.me/vitaliy_klitschko Подтопление метро в Киеве

В чем причина затопления метро в Киеве

Если в последних двух случаях, судя по снимкам, причина подтоплений кроется в погоде, в частности в таянии снега, то за закрытием станций синей ветки стоит проблема инженерного характера.

По информации украинских СМИ, там произошла разгерметизация тоннеля. Изначально участок планировали закрыть 9 декабря, однако сделали это в итоге на сутки раньше, потому что после утреннего часа пик на потолке тоннеля появились новые трещины.

Начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский назвал телеканалу «Киев24» три возможные причины разгерметизации: некачественная работа генподрядчика (не сделал гидроизоляцию), высокая активность реки Лыбидь, в пойме которой расположен тоннель, и геологические условия, такие как наличие плавунов.

Главный инженер московского музея «Бункер 703», расположенного недалеко от метро «Павелецкая» на глубине 43 м, Александр Антохин в разговоре с NEWS.ru предположил, что у тоннеля просто подошел к концу срок службы. В зависимости от тех или иных факторов одни тоннели могут держаться столетиями, а другие рушатся еще на этапе строительства, пояснил специалист.

«Точные причины назовет только комиссия после детального изучения. Может быть, [имело место] нарушение технологии производства тюбингов, из которых собран тоннель, а может, нарушение технологии строительства или внешние факторы», — сказал собеседник NEWS.ru.

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Чем грозит подтопление киевской подземки

Просачивание воды привело к смещению грунта. В таких условиях не исключено, что устойчивость тоннелей будет нарушена и в итоге случится обвал. Глава киевского департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор и вовсе утверждал: если бы станции не закрыли, трагедия была бы неизбежной — трещины и течи в тоннелях стали замечать еще в ноябре.

«Из-за неравномерных процессов разуплотнения, виброползучести вокруг грунтового массива и нагрузки на тоннельную оправу появился риск потери устойчивости тоннельных сооружений», — прокомментировали ситуацию в Киевском городском совете.

Кого обвинили в затоплении киевского метро

Советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец объяснил случившееся спешкой при строительстве метро в период правления бывшего президента страны Виктора Януковича.

«Банда Януковича пришла к власти в 2010 году, и им нужно было показывать быстрый результат: срочно открывать новые станции. И по фигу было на то, что гидроизоляцию не успели сделать», — написал он в одной из своих соцсетей.

Другая версия: во всем виноват мэр города Виталий Кличко. СМИ утверждают, что тот разрешил строить над веткой многоэтажные дома, проигнорировав тот факт, что она проходит в пойме активной реки. Под весом зданий влажные грунты якобы пришли в движение.

Вину на киевскую мэрию возложил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В своем Telegram-канале он написал, что «из-за действий или бездействия городских властей возникла угроза затопления и разрушения тоннелей». По его мнению, случившееся угрожает непосредственно самим киевлянам, которые используют станции метро как бомбоубежища.

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как будут решать проблему с затоплением метро

Станции «Демеевская», «Голосеевская», «Васильковская», «Выставочный центр», «Ипподром» и «Теремки» будут закрыты около полугода — пока идет ремонт перегонного тоннеля. При этом Виталий Кличко в беседе с телеканалом «Киев24» не исключил, что работы в итоге могут затянуться на восемь месяцев.

Между тем Александр Антохин в беседе с NEWS.ru и вовсе допустил, что ремонт может продлиться несколько лет: все будет зависеть от реального состояния тоннеля, которое еще предстоит оценить.

Эпицентр аварии, предположительно, находится на перегоне между «Демеевской» и «Лыбидской». По словам главы киевской подземки Виктора Брагинского, в ближайшие два-три месяца специалисты планируют вскрыть верхнюю часть тоннеля, чтобы проверить, соблюдал ли генподрядчик строительные нормы.

Ремонт тоннеля будет идти наружным способом. Для этого метростроители выроют котлован глубиной 5–8,5 метра и периметром 60 метров.

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как на аварию в киевском метро отреагировали правоохранители

Тем временем киевская городская прокуратура организовала расследование. В ведомстве считают, что затопление метро стало результатом некой «служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия». Правоохранители намерены дать оценку действиям не только генподрядчика, но и руководства подземки.

По данным агентства УНИАН, уже 13 декабря силовики наведались с обысками в офисы Киевского метрополитена, «Метростроя» и подразделения горадминистрации. Они надеются обнаружить в документах свидетельства просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации затопленного участка метро.

Чем компенсировали временное закрытие станций

Сразу после закрытия участка синей ветки для горожан запустили дублирующий наземный транспорт. Власти Киева обещают, что автобусы справятся с пассажиропотоком, а интервалы их движения не будут превышать трех минут, как в метро.

Для решения проблемы повышенной нагрузки на наземный транспорт между «Демеевской» и «Теремками» 13 декабря запустили челночное движение. Поезда будут ходить поочередно в обе стороны по одному пути. Интервалы составят 15 минут. В поврежденный тоннель составы заходить не будут.

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press Ситуация у метро «Лыбидская» в Киеве

Может ли подобное произойти в России

Ситуация, с которой столкнулось киевское метро, вполне возможна и в России, считает главный инженер «Бункера 703». Более того, это не просто возможно, но уже случалось, отмечает Антохин. Один из последних ярких примеров — так называемый размыв в Петербургском метрополитене в середине 90-х годов. Тогда из-за прорыва воды на 10 лет оказался закрыт перегон между станциями «Лесная» и «Площадь мужества» Кировско-Выборгской линии.

«Серьезная проблема была и с участком тоннелей у станции метро „Царицыно“, которые закрывали и полностью перестраивали совсем недавно. Серьезные протечки — на станции метро „Динамо“ после строительства пересадки на „Петровский парк“», — добавил специалист.

Научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин отметил, что при штатной эксплуатации никакое метро сегодня затопить не может. По его словам, за 160 лет с момента запуска первой в мире линии метро в Лондоне технологии водозащиты и водоотведения полностью отладили.

«Нормальная система водоотвода существует во всех метрополитенах мира. Затопить участки, которые идут по земле, вполне возможно. Но там обычно речь о наводнении. А вот чтобы тоннели затопило — такого быть не может», — сказал собеседник NEWS.ru.

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