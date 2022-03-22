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«Яндекс» намерен оспорить решение о блокировке «Яндекс.Такси» в Латвии

10:28, 22 марта 2022
«Яндекс» намерен оспорить решение о блокировке «Яндекс.Такси» в Латвии Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российская компания «Яндекс» будет оспаривать решение о блокировке сервиса «Яндекс.Такси» в Латвии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Там отметили, что о претензиях латвийских властей «Яндекс» узнал из СМИ, так как никаких официальных уведомлений не получал.

Мы не согласны с блокировкой и тем более с её официальной мотивацией. Планируем оспаривать решение, — говорится в заявлении компании.

Ранее Автотранспортная дирекция Латвии (АТД) решила аннулировать регистрацию сервиса «Яндекс.Такси» и заблокировала приложение Yandex Go на территории страны. Это решение приняли, потому что сервис совершает обмен данных с серверами, находящимися в России. Это, по мнению АТД, угрожает национальной безопасности Латвии и даёт возможность получить доступ к данным жителей страны.

Мобильное приложение Yandex Go станет недоступно для пользователей в Латвии с 23 марта. Водители и перевозчики, которые продолжат использовать приложение после этой даты могут быть оштрафованы.

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