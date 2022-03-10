Ядерной войны случиться не должно: в клубе «Валдай» рассказали почему

Ядерная война в современном мире невозможна, заявил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий, выступая на конференции «ДНЯО в XXI веке: ожидает ли мир ядерная война?» в международном дискуссионном клубе «Валдай», посвящённой 52-й годовщине вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия.

Такая война невозможна, — заявил дипломат. — Многие военные специалисты понимают, какие могут быть последствия. Ядерная война в современных условиях — это молниеносный обмен ударами, который невозможно остановить. Ограниченная ядерная война невозможна, поскольку речь идёт о минутах, тем более когда в дело вмешивается искусственный интеллект. Ядерная война — это конец цивилизации, это конец человечеству. Её нельзя допустить ни в коем случае. Барьер на пути Армагеддона

Напомним, в начале этого года «ядерная пятёрка» (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) выпустила совместное заявление, в котором подчеркнула, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана».

Вишневецкий также отметил, что «вся система нераспространения сегодня подвергается колоссальному давлению, но ДНЯО как стоял, так и стоит. Его значимость под вопрос не ставится». И хотя у некоторых ядерных держав есть сильные противоречия между собой, но «есть общий базис, один из столпов которого — ДНЯО», добавил дипломат.

Эффективность этого договора достаточно высока, он выполняет задачу, которая в него была заложена, — считает директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков.

Опасная игрушка

Вместе с тем участники дискуссии, несмотря на свой оптимизм, вынуждены были согласиться с тем, что ядерное оружие и Договор о нераспространении в последнее время всё чаще становятся инструментами политики и средством достижения тех или иных целей.

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В частности, отметил Хлопков, США в начале XXI века вышли из ряда международных договоров, обеспечивающих международную безопасность, в том числе Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Договор о нераспространении ядерного оружия также становится механизмом, который обслуживает геополитические цели некоторых государств, а вольная трактовка своих обязательств создаёт негативный прецедент. Например, в рамках нового военного партнёрства AUKUS в Индо-Тихоокеанском регионе США и Великобритания планируют передать Австралии технологии для производства собственных атомных подлодок, — отметил Хлопков.

Эти тенденции, отмечает эксперт, наглядно демонстрируют, что так называемый миропорядок, основанный на правилах (Rule-based international order, он же — «либеральный мировой порядок»), вряд ли имеет перспективу, а его концепция утопична.

Целый ряд стран очень быстро «переобуваются». Например, Австралия станет первым неядерным государством, которое обладает атомными подводными лодками, хотя ещё недавно она называла себя чемпионом по ядерному нераспространению. <...> ДНЯО не запрещает странам создавать атомные подлодки, но таким образом открывает ящик Пандоры, по этому пути могут пойти и другие страны, — считает Хлопков.

Согласно ДНЯО, каждое из обладающих ядерным оружием государств-участников «обязуется не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства». Однако, отмечают эксперты, в ноябре 2021 года руководство НАТО подтвердило, что Альянс обеспечивает европейских стран-партнёров «эффективным ядерным зонтом», в том числе союзников в Восточной Европе. При этом, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, «организация выступает за мир без ядерного оружия, но реальность такова, что когда другие страны им обладают, в рамках системы сдерживания НАТО тоже необходимо обладать ядерным оружием».

Йенс Столтенберг DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Для России особую опасность могла бы представлять перспектива обладания ядерным оружием соседней Украиной. 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если страны — участницы Будапештского меморандума не предоставят его стране гарантии безопасности, то Киев признает документ «неработающим» и может его пересмотреть. Согласно меморандуму, подписанному в 1994 году, Киев присоединялся к ДНЯО после предоставления Украине гарантий безопасности и территориальной целостности.

Заявления Зеленского на Мюнхенской конференции были негативно восприняты. Это не игра слов, это заявление первого лица государства. Не высказывание в полемическом запале, это воспринималось именно как заявление. И оно возникло не на пустом месте, — считает Вишневецкий.

По его словам, потенциал для создания ядерного оружия у Украины есть — это кадры с советских времён, атомные станции, есть известные мощности, которые позволяют создавать средства доставки.

ДНЯО устарел

Эффект нераспространения ядерного оружия был направлен на то, чтобы обеспечить ядерную безопасность США от СССР. Этот ядерный щит создал ассиметрию в распространении ядерных вооружений, напомнил участник дискуссии в клубе «Валдай», заслуженный профессор кафедры политологии Колумбийского университета, директор Евро-атлантической инициативы в области безопасности Роберт Легвольд.

Однако, по его словам, «мы живём в многополярном ядерном мире. <...> Мир ядерных держав характеризуется созданием ядерных триад и появлением новых фронтов, таких как киберсреда, космос, искусственный интеллект. <...> И хотя на концептуальном уровне мы говорим о сдвиге стратегии к ограничению ядерного оружия, но сегодня риск использования ядерного оружия гораздо выше, чем во времена холодной войны».

McPHOTO/Global Look Press

По словам директора Евро-атлантической инициативы, пока что неясно, может ли ДНЯО полностью предотвратить угрозу ядерной войны.

Сейчас крайне важно предотвращение ядерной войны между Россией и НАТО. Раньше она рассматривалась как что-то очень далёкое, а теперь нет, — отметил Легвольд.

Чтобы снизить угрозу конфликта с применением ядерных средств, необходим диалог, отметил заслуженный научный сотрудник фонда Observer Research Foundation, постоянный представитель Индии на Конференции по разоружению в ООН в 2013–2014 годах Ракеш Суд.

Чтобы решать ядерные проблемы, нам нужен конструктивный диалог. ДНЯО сейчас переживает кризис среднего возраста. Договор достиг границ своей успешности. Он устарел и с политической, и с технической точки зрения. Ему необходим «новый аватар». Технологии, которые подразумевались в договоре, также устарели — им уже 75–80 лет. Необходимо поменять старые трактовки в новой технологической реальности, — отметил Ракеш Суд.

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