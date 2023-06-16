Ядерная эскалация стремительно растет. В чем позиция России? Россия делает свой существенный ход на фоне самых разнообразных прогнозов о западном нагнетании конфликта на Украине

Фото: МО Республики Беларусь

7-8 июля на заранее подготовленные позиции в Белоруссии будут доставлены российские ядерные заряды, укрепляющие общую союзную позицию сдерживания. Объявленные даты явно не случайным образом корреспондируются с тем фактом, что еще через три дня в Вильнюсе соберется саммит НАТО. Россия делает свой существенный ход на фоне самых разнообразных прогнозов о западном нагнетании конфликта на Украине. Вплоть до ввода туда вооруженных сил нескольких стран.

Лукашенко заговорил о возврате оружия

Александр Григорьевич не был бы самим собой, если бы не предварил размещение ядерных боеголовок у него в стране восклицанием: «Нам возвращают!». Имея, видимо, в виду еще советскую ядерную историю, когда ядерные вооружения были размещены на территории нескольких республик-сестер, оставаясь полностью под контролем центра. Лукашенко добавил, что в Белоруссии появятся боеголовки мощностью в три Хиросимы. А это, в принципе, соответствует уже возможностям размещенных в стране ракет «Искандер», способных, по имеющейся информации, нести боеголовки мощностью в 50 килотонн. Хиросиму казнили бомбой в 20 килотонн. Правда, заявленный радиус действия «Искандера» — 500 км, чтобы он соответствовал бы прежним договорам по евроракетам.

Но это еще не все. На аэродроме под Минском базируются несколько наших самолетов МиГ-31, оборудованных для запуска гиперзвуковых ракет «Кинжал». А это значит, что можно без труда дотянуться до любой точки Старого Света.

Словом, Лукашенко уже чувствует себя политиком планетарного масштаба, а Россия получила аргумент для переговоров любого уровня. Тот самый случай запасного пути для нашего бронепоезда.

Фото: president.gov.by Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Где остановятся стрелки атомных часов

Известная традиция американских ученых – постоянно отмерять время до «ядерной полночи». Однако сейчас замечено, что как у них, так и у нас подогревается дискуссия о прежде немыслимом — ядерном ударе. Сначала заокеанские ястребы, так называемые неоконы, заговорили о возможности не просто передать ВСУ ядерные заряды, но и поставить их под тамошний оперативный контроль. Казалось бы, откровенный блеф, коего немало фиксируется в рамках нынешней широкой гибридной войны. Но ведь и разговоры о передаче украинцам танков, а потом и истребителей также начинались просто как белый шум, как общая абстрактная дискуссия. А привело все это к новой серьезной эскалации конфликта.

Вот и на этот раз вряд ли стоит снисходительно относиться к заявлениям экспертов American Enterprise institute (AEI). Ведь именно так традиционно двигается пресловутое «Окно Овертона», постепенно приобщая общественность к прежде немыслимому.

В свою очередь, наш политолог Сергей Караганов в своих публикациях фактически призывает вернуть коллективному Западу чувство страха, возродить там инстинкт самосохранения, покончить с уверенностью, что Россия не применит свой последний ядерный аргумент, даже если речь пойдет о ее сохранении как суверенного государства. Ведь и президент говорил, что, мол, зачем нам мир, если в нем не будет России. Недаром же давно сказано, что просветление у западных вершителей судеб наступает только тогда, когда у их виска ядерный револьвер.

Фото: МО Республики Беларусь ОТРК «Искандер»

Будет ли новый компромисс по карибскому сценарию

В последнее время стали все чаще вспоминать Карибский кризис, когда мир реально был на грани ядерной войны, и его разрешение. Когда наши ракеты с Кубы были выведены в обмен на ликвидацию в Италии и Турции американских носителей «Тор» и «Юпитер».

Видимо, не просто так параллельно с вводом в Белоруссию наших зарядов появилась информация о размещении американцами в Европе дополнительных 150 боеголовок разного формата. Не исключено, что глобальный компромисс, который вернет спокойствие Европе, будет снова включать в себя и новый ядерный размен.

А ведь в начале шестидесятых возможности Советского Союза были несопоставимы с нынешним арсеналом России.