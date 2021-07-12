Яценюк пожаловался, что Россия превращает ГТС Украины в металлолом

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Россия хочет превратить всю украинскую газотранспортную систему в металлолом. Такое мнение он озвучил в эфире YouTube-канала «Шустер онлайн».

Они (Россия — NEWS.ru.) уже половину этого сделали, — пожаловался политик.

Он также выразил мнение, что Киеву нужно подписывать не двух-, а трёхстороннее соглашение с Москвой о транзите газа из этого государства. По его словам, третьей стороной в этом вопросе должна стать Европа. Именно «европейские союзники» должны понести ответственность, если вдруг «Россия нарушит свои обязательства».

Вы тогда нам не декларациями рассказывайте, как вы будете помогать украинскому народу. Ставьте свою подпись, печать и несите вместе с Россией ответственность за то, если Россия нарушит контракт, — добавил Яценюк.

Ранее сообщалось, что Украина и США продолжат выступать против строительства газопровода «Северный поток — 2», рассматривая его как угрозу европейской энергетической безопасности. Об этом говорится в тексте заявления о стратегическом партнёрстве Киева и Вашингтона.