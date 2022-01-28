«Я же диктатор»: Лукашенко рассказал о белорусской демократии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время послания к народу в шутку назвал себя диктатором, отвечая на вопрос о белорусской демократии. Общепринятых стандартов данной политической системы, отметил он, не существует.

Я же диктатор, мне трудно понимать демократию, — сказал Лукашенко.

Он добавил, что видит демократию не так, как её представляют в «свободном мире и оплоте демократии — США».

Ранее Лукашенко заявил, что предлагаемые изменения Конституции не делаются под него. Он готов уйти на покой, если Всебелорусское народное собрание примет такое решение. По словам главы государства, если ему удастся сохранить мир и стабильность, которые есть в стране, это будет его главная заслуга.

Проект поправок в белорусскую конституцию был обнародован в декабре 2021 года. Документ исключает военную агрессию со стороны республики против других государств. Кроме того, предлагается запретить финансирование выборов иностранными гражданами и организациями и избираться одному и тому же человеку на пост президента более двух раз.

Поправки также предусматривают, что президент может быть смещён с должности Всебелорусским народным собранием — высшим представительным органом народовластия.