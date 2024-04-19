«Я всегда говорил»: Кулеба признал отсутствие у Украины плана Б без США Кулеба напомнил Блинкену, что у Украины нет плана Б без помощи США

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Дмитрий Кулеба

У Киева нет плана Б на случай, если Конгресс США не выделит помощь, сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба госсекретарю США Энтони Блинкену. По его словам, выход только один — убедить партнеров действовать по плану А, передает телеканал «Рада».

Я скажу так: я всегда говорил, что нам не нужен план Б, потому что наш план А — это принятие самых сильных решений для Украины, а не полурешений. И сегодня я напомнил об этом госсекретарю, говорю: «Смотри, у меня никакого плана Б нет, должен сработать план А — принятие сильного законопроекта, — сказал глава МИД.

Министр заверил, что Блинкен, с которым он встретился на полях заседания глав МИД Группы семи, поддерживает его в этом вопросе. Госсекретарь согласен, что «все должны быть сосредоточены» на реализации плана А.

Ранее Кулеба резюмировал, что «добрая» дипломатия не принесла успеха. Теперь он планирует жестко просить от Запада системы ПВО Patriot, пусть даже его возненавидят. Кулеба неоднократно подчеркивал, что Украина благодарна за помощь в сфере безопасности, однако в последнее время он также начал публично выражать разочарование по поводу пределов их постоянной поддержки.

Кроме того, глава ведомства предупредил, что вынужден «испортить вечеринку» по случаю 75-летия основания Североатлантического альянса очередными просьбами предоставить Киеву ЗРК Patriot, поскольку это единственная система, которая может перехватить баллистические ракеты. Он добавил, что у союзников Киева «много таких систем», и подчеркнул, что вопрос предоставления Patriot украинской стороне будет «в центре его усилий» на встрече.