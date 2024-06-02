«Я видел карту»: экс-агент ЦРУ предупредил ВСУ о риске потери трех городов Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украине грозит потеря Киева, Одессы и Николаева

Фото: МО Украины

Украина может в скором времени лишиться Киева, Одессы, а также Николаева, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. По его словам, это обусловлено активным наступлением российской армии и истощением ресурсов Вооруженных сил Украины. При этом он подчеркнул, что лично видел карту, на которой схематично представлена ситуация на фронтах.

Я думаю, они потеряют Киев, они потеряют Одессу и Николаев. Вы знаете, что происходит на фронте, я вчера видел карту, — заявил Джонсон.

Эксперт отметил, что командование ВСУ вынуждено подтягивать резервы к линиям боевого соприкосновения. Однако это создает определенные проблемы, так как Украина не обладает необходимыми ей ресурсами. Армия России превосходит своего противника не только по численности личного состава, но и по вооружениям, считает экс-агент ЦРУ. Джонсон утверждает, что в какой-то момент украинские войска будут вынуждены отступать, однако у них нет подготовленных позиций.

В какой-то момент, вы знаете, это сломается, и, когда это случится, я говорил, что у них нет позиции, хорошо укрепленных позиций, на которые они могли бы вернуться, — подытожил он.

Ранее Ларри Джонсон заявил, что Вооруженные силы Украины могут потерпеть крах уже в июне. По его словам, Киеву не хватает людей для противостояния с Россией, а те резервы, которые задействованы в боевых действиях, не обладают должной подготовкой.