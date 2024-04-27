«Я ржу»: индиец высказался о попытках Латвии «отменить» русскую культуру Бизнесмен Сингх: попытки Латвии искоренить русский язык вызывают смех

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Попытки некоторых республик бывшего СССР полностью избавиться от влияния русской культуры вызывают смех, поделился мнением с aif.ru индийский бизнесмен Кришна Сингх, учившийся в 1979—1984 гг. в СССР. Так он прокомментировал ситуацию с отменой русского языка в школах Латвии.

Индии хватило ума не отказаться от английского. Пусть на нём разговаривали людоед Черчилль и убийца мирных демонстрантов Реджинальд Дайер, но на английском же поёт моя любимая группа The Beatles и публиковался мастер триллера Фредерик Форсайт. Я откровенно ржу над попытками извести русский язык в отдельных государствах экс-СССР, как Латвия, — сказал он.

Сингх назвал латвийских политиков «идиотами». По мнению бизнесмена, отказ республики от русского языка равнозначен отказу от себя. По его словам, местные чиновники лишают своих граждан великой русской культуры.

На каком языке грузин будет общаться в Армении, литовец в Латвии, а таджик в Узбекистане? — задался вопросом Сингх.

Он также добавил, что в годы СССР в бывших республиках было построено множество заводов и фабрик, школ и больниц. По его словам, русские помогали регионам развивать образование, искусство и литературу.

Англичане и на грамм нам не помогли. И даже при всей ненависти к британцам английский язык остался в Индии. Убирая русский язык из школ, националисты в экс-СССР наказывают своих же детей, — заключил он.

Правительство Латвии ранее решило отказаться от изучения в школах русского языка как второго иностранного с учебного года, который начнется в 2026 году. Школьникам предложат на выборы языки стран Евросоюза, стран еврозоны или иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании.