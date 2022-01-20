«Я не знаю»: Байден ответил на вопрос о своём психическом здоровье

На прошедшей накануне пресс-конференции президента США Джо Байден ответил на вопрос, почему 48% опрошенных американцев сомневаются, что он психически здоров. Ранее подобный опрос провела компания Morning Consult.

Я не знаю, — ответил Байден.

Также результаты опроса показали, что 37% респондентов оценивают работу Байдена на посту президента на «двойку». Также более 50% американцев согласились с тем утверждением, что «Президент Байден — слабый лидер».

Ранее по данным исследования, проведённого телеканалом CNBC сообщалось, что рейтинг президента США Джо Байдена в декабре вновь снизился до рекордно низкого показателя и составил 44%. Согласно статистике телефонного опроса, прошедшего с 17 по 20 декабря с участием 1895 респондентов, 56% его участников не разделяют политику нового главы государства.

До этого сообщалось о реакции президента США Джо Байдена на падение своего рейтинга. Он сказал, что во время предвыборной гонки он не руководствовался результатами соцопросов. При этом политик отметил, что всё может измениться по мере продвижения в конгрессе повестки его администрации, которая существенно повлияет на простых американцев.