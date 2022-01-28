«Я не забронзовел»: Лукашенко — о готовности покинуть свой пост

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе послания к народу и парламенту, что предлагаемые изменения Конституции не делаются под него. Он готов уйти на покой, если Всебелорусское народное собрание примет такое решение, сообщает ТАСС. По словам Лукашенко, если ему удастся сохранить мир и стабильность, которые есть в стране, это будет его главная заслуга.

Я не забронзовел — вы всегда можете мне прямо в лоб сказать всё то, что я должен делать или не делать. Поэтому тут поворачивать или подпевать тем « беглым» [оппозиционерам за рубежом], которые там орут, что Лукашенко под себя что-то создаёт, — цитирует его агентство.

Лукашенко сравнил Всебелорусское народное собрание с народным вече, которое в трудное время спасало страну. Эта структура давно зарекомендовала себя как высшая форма народовластия. Двоевластия в Белоруссии при новой конституции не будет, заверил он.

Многие переживают за то, что будет двоевластие. Возможно, кто-то будет вмешиваться в чьи-то полномочия. Вы, наверное, не заметили — я недавно сказал, что настал период, когда нам с вами надо научиться жить по закону. И если мы будем свято соблюдать конституцию и законы, которые мы примем в развитие этой конституции, никогда никакого двоевластия не будет, — резюмировал президент.

Проект поправок в белорусскую конституцию был обнародован в декабре 2021 года. Документ исключает военную агрессию со стороны республики против других государств. Кроме того, предлагается запретить финансирование выборов иностранными гражданами и организациями и избираться одному и тому же человеку на пост президента более двух раз.

Поправки также предусматривают, что президент может быть смещён с должности Всебелорусским народным собранием — высшим представительным органом народовластия.