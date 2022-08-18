«Я не употребляла наркотики»: премьер-министр Финляндии о видео с вечеринки Премьер-министр Финляндии: лично я не употребляла наркотики на вечеринке

Фото: Global Look Press

Санна Марин

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в эфире телекомпании Yle заявила, что на частной вечеринке, видео с которой попали в сеть, не употребляла наркотики, а только пила легкие алкогольные напитки. На опубликованных кадрах, где она вместе с друзьями поет и танцует, слышно, как упоминается слово «jauhojengi». В повседневном языке слово «jauho», «мука» или «порошок», иногда обозначает наркотики. Марин заявила, что ничего об этом не знает.

Я не знаю, что это такое. Я не знаю, к чему это относится. ​Лично я не употребляла наркотики, ничего, кроме алкоголя. Я танцевала, пела, веселилась, делала совершенно законные вещи. Я также не видела, чтобы другие так действовали (употребляли наркотики), — заявила Марин.

По словам финского лидера, она знала, что снимают видео, но рассчитывала, что оно не станет публичным. После частной вечеринки компания друзей посетила еще два бара в центре Хельсинки.

При этом финский лидер не видит ничего предосудительного в этой ситуации и менять свое поведение не считает нужным. Таким образом, по ее словам, она хочет показать, что даже на ключевых государственных должностях находятся обычные люди, которые могут расслабиться в компании родных и близких.

Я хочу показать, что на этих должностях работают обычные люди, ведущие обычную жизнь. У меня есть семья, работа и свободное время, которое я провожу с друзьями. Примерно так же, как это делают многие люди моего возраста, — добавила она.

Ранее финский лидер Санна Марин вышла замуж за футболиста Маркуса Райкконена, с которым встречается больше 16 лет. У пары растёт дочь. Свадьба прошла в резиденции главы правительства. На торжество были приглашены родные и друзья молодожёнов.