Украинские военнопленные рассказали о том, как в первый день российской спецоперации потеряли город Херсон из-за того, что командование не поставило им никакой конкретной задачи, а их колонны были разбиты утром того же дня, пишет РИА Новости. Трое украинских военнослужащих — двое контрактников и один срочник — дали показания в больнице города Алёшки Херсонской области.

Мы ехали в колонне, и нас атаковали с фланга, и в меня влупило и сразу выкинуло из машины. Абсолютно я не знаю, какие у нас были задачи. Я не понял вообще, что мы должны были сделать, — рассказал украинский военный.

Все трое военнопленных признались, что с ними обращались «отлично, без презрения». Всех раненых после выздоровления включат в списки для обмена пленными.

Российские расчёты оперативных тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» ранее уничтожили командный пункт механизированной бригады ВСУ. Отмечается, что российские военнослужащие выяснили местоположение командного пункта в результате допроса боевика ВСУ. В результате удара был уничтожен сам КП, а также более 100 членов механизированной бригады. Командир стартовой батареи заявил, что благодаря полученному опыту бойцы смогут выполнять поставленные задачи в будущем с высоким качеством.