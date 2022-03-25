«Я не могу оставить людей мёрзнуть зимой»: Эрдоган о санкциях против России

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Усиление восточного фланга НАТО де-факто началось до соответствующего официального решения, цитирует ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он отметил, что до принятия этого решения на Востоке уже образовалась достаточно мощная военная инфраструктура.

24 марта лидеры НАТО договорились усилить восточное крыло Альянса, разместив четыре боевые группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. В заявлении НАТО поясняется, что на восточном фланге Альянс разместил 40...