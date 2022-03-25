«Я не могу оставить людей мёрзнуть зимой»: Эрдоган о санкциях против России
Эрдоган заявил, что Турция не будет присоединяться к санкциям против России
Александр Чеков
Александр Чеков
13:31, 25 марта 2022
Реджеп Тайип ЭрдоганФото: tccb.gov.tr
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не присоединится к антироссийским газовым санкциям, так как не может позволить своим гражданам замёрзнуть без российского газа. Он напомнил, что половину газа Анкара получает из России, передаёт газета Hurriyet. Также Москва помогает строить АЭС (атомная станция «Аккую» строится при поддержке Росатома и его дочерних предприятий), отметил он.
Я не могу оставить своих людей мёрзнуть зимой, во-вторых, я не могу полностью перезагрузить эту нашу отрасль, — цитирует его издание.
Эрдоган отметил, что с его доводами согласен и президент Франциии Эммануэль Макрон.
Власти Турции неоднократно заявляли, что поддерживают территориальную целостность Украины и признавать принадлежность Крыма России не станут.
Ранее Эрдоган предложил посредничество в переговорах между Россией и Украиной. По словам главы управления по связям с общественностью администрации президента Фахреттина Алтуна, глава государства сделал такое предложение, поскольку Турция имеет крепкие связи с каждым из этих государств.