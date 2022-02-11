«Я не исключаю»: Пушилин о помощи России в случае наступления ВСУ на ДНР

В случае полномасштабного наступления Киева в Донбассе Россия может оказать помощь. Об этом заявил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин, добавив, что последнее слово всё равно останется за Москвой. Его слова приводит РИА Новости.

Ситуация накалена до предела. Мы рассматриваем один из вариантов: Украина переходит в наступление и использует всё оружие, всё оружие, которое завозилось... Первое, наши военнослужащие, мы сделаем всё возможное, чтобы защитить наших граждан. Хватит сил или нет — непонятно. Я не исключаю, что если будет развязано полномасштабное наступление, что Россия может предпринять такие шаги (помощь Донбассу. — NEWS.ru), но если такие решения будут, то будут приняты Россией, я такого не исключаю, — заявил он.

Пушилин добавил, что поставки вооружения Россией республикам Донбасса «не были бы лишними». Это, по его мнению, позволило бы уравновесить и противостоять тем вооружениям, которые поставляет Киеву Запад.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что страны Запада интенсивно поставляют украинским властям различное оружие, включая ракетные комплексы, а также отправляют туда инструкторов и военные подразделения. Он заявил, что Россия должна помочь ДНР и ЛНР, предоставив отдельные виды вооружений для повышения обороноспособности республик и сдерживания готовящейся Киевом агрессии.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, отметил, что речь может идти только о предоставлении Донбассу оборонительного вооружения. Он пояснил, что в данном регионе проживают более 700 тысяч граждан России и Москва «не может их бросить».