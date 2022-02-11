«Я не была немой»: Трасс ответила на обвинения Лаврова
Сона Рустамова
Сона Рустамова
12:21, 11 февраля 2022
Глава МИД Великобритании Лиз ТрассФото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что она не было глухой или немой в ходе переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, говорится в материале The Telegraph. Ранее глава российского внешнеполитического ведомства назвал встречу с британской стороной «разговором с глухим человеком».
Я определённо не была немой в наших дискуссиях ранее. Я изложила точку зрения Великобритании на текущую ситуацию и тот факт, что мы не только стремимся удержать Россию от вторжения на Украину, но и очень решительно идем по дипломатическому пути, — сказала Трасс.
По её словам, необходимо продолжать переговоры по вопросам европейской безопасности. Она подчеркнула, что НАТО внесло свои предложения «по продвижению прозрачности и укреплению доверия».
Ранее Лавров охарактеризовал разговор с главой МИД Великобритании Лиз Трасс по Украине как «разговор немого с глухим». По его словам, объяснения российской стороны относительно её позиции в данном вопросе не удовлетворили Великобританию.
Глава российского МИД уточнил, что на встрече был затронут вопрос минских договорённостей, которые «не просто не выполняются Киевом, а открыто отвергаются представителями украинского режима». Речь шла о шагах, которые Москва предпринимает для того, чтобы изменить ситуацию и повлиять на другие страны, имеющие, в свою очередь, влияние на власти Украины, однако в целом Москва и Лондон по-разному трактуют минские договорённости. В чём именно заключаются эти различия, Лавров не уточнил.