«Я думаю о нашей стране»: Зеленский об убийстве Татарского Зеленский заявил, что его не интересует убийство военкора Татарского

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не интересует убийство военного корреспондента Владлена Татарского. Во время поездки в населенный пункт Ягодное Черниговской области он отметил, что думает о судьбе своей страны, а не России, передает «Укринформ».

Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране, — сказал Зеленский.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел накануне вечером. В тот момент в заведении проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Журналист погиб на месте, еще около 30 человек получили ранения. По подозрению в убийстве задержана петербурженка Дарья Трепова. По одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую военкору передала Трепова до начала мероприятия.

В МВД допускают, что Трепова могла не знать о взрывчатке в статуэтке. В ведомстве не исключают, что злоумышленники могли ее использовать, поскольку она ранее переписывалась с Татарским и посещала мероприятия с его участием. Девушка свою причастность к убийству отрицает.