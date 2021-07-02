«Я чувствую себя опустошённой»: почему Гватемала зла на Россию

Срыв сроков поставок российской вакцины от коронавируса в Гватемалу вынудил латиноамериканскую страну потребовать от России вернуть аванс, уплаченный за «Спутник V» ещё в марте. Возмущение гватемальцев можно понять: российская разработка была главной ставкой страны в борьбе с COVID-19. Отставание в прививочной кампании привело сначала к массовым протестам с критикой правительства, затем — к третьей волне пандемии. NEWS.ru совместно с гватемальской журналисткой Джоди Гарсиа рассказывает о ситуации в республике.

Гватемала участвует в инициативе ВОЗ COVAX, которая призвана помочь развивающимся странам привить как минимум 20% населения. Однако в рамках программы латиноамериканское государство пока что получило всего около 400 тыс. доз. Кроме этого ей также поступили пожертвования от Индии (200 тыс. доз) и Израиля (4000 доз).

«Спутник V» — единственная вакцина, которую Гватемала заказала самостоятельно. В марте Министерство здравоохранения республики подписало контракт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на поставку 16 млн доз вакцины. Этого должно было хватить, чтобы привить 8 млн человек — половину граждан Гватемалы. Аванс в размере 50% был уплачен через компанию-посредник Human Vaccine. Общая сумма контракта оценивается в $150 млн.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Спустя четыре месяца после подписания договорённости с РФПИ Гватемала получила всего 150 тыс. флаконов с российской вакциной. Задержки в поставках подорвали запланированную правительством кампанию по вакцинации и привели к политическому кризису. Министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло поднял этот вопрос на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым 24 июня. После этого Россия отправила в Гватемалу ещё 400 тыс. доз «Спутника V». Как пояснили в РФПИ, эта партия будет доставлена в латиноамериканскую страну двумя самолётами.

Ещё один самолёт с вакциной «Спутник V» должен прибыть в Гватемалу на этой неделе. Ещё один борт с грузом вакцины прибудет уже в начале следующей недели в рамках исполнения контрактных обязательств, — заявил представитель РФПИ 30 июня.

Однако речь идёт только о первом компоненте вакцины. Когда в страну прибудет второй компонент, позволяющий завершить вакцинацию, в Гватемале всё ещё гадают. На данный момент более 100 тыс. гватемальцев привиты первым компонентом «Спутника V». Одной из них была Бренда Эрнандез, которая участвовала в протестах с требованием обеспечить вакцинацию.

Я чувствую себя опустошённой, — поделилась Эрнанзез с NEWS.ru. — Это очень изматывает — не знать, что будет дальше. Сначала мы стояли в очереди за первой дозой, не зная, удастся ли нам получить её, а теперь мы должны томиться в ожидании второй.

Нехватка вакцин в Гватемале совпала с третьей волной пандемии, ограничившей возможности политических активистов участвовать в протестах. Сегодня возмущение по поводу провала прививочной кампании концентрируется в основном в соцсетях.

Наше возмущение превышает наши возможности [протестовать], — добавляет Бренда Эрнандез. — Систему здравоохранения постиг коллапс, и это накладывает на нас серьёзные ограничения.

На данный момент Гватемале удалось привить только 1% населения. Не дождавшись обещанного от России, правительство страны начало переговоры с другими поставщиками и потребовало вернуть аванс, уплаченный за «Спутник V».

Мы просим вернуть деньги, — заявила министр здравоохранения Гватемалы Мария Амелия Флорес. — Если у них в какой-то момент появится возможность поставить [вакцины], мы оплатим их по факту поставки.

Тем временем не только Гватемала возмущена нехваткой второго компонента «Спутника V». По данным аргентинской газеты La Nation, власти Аргентины начали переговоры с Россией с целью ускорить поставку второго компонента вакцины. К середине июня в страну было поставлено около 7,9 млн флаконов первого компонента и чуть больше 1,5 млн второго. Таким образом, миллионы аргентинцев, привившиеся ещё в марте-апреле, до сих пор не завершили вакцинацию. Между тем рекомендуемый временной промежуток между введением первого и второго компонента «Спутника V» — три недели.

Как пояснил в разговоре с NEWS.ru демограф, экс-советник отдела демографических расчётов Росстата Алексей Ракша, производственные мощности российских предприятий не соответствуют количеству контрактов, которые РФ подписала с иностранными государствами.

Есть серьёзные проблемы с производством второго компонента вакцины, это не новости, — пояснил Алексей Ракша. — Видимо, российское государство замахнулось на то, что в итоге не смогло обеспечить.

Третья волна пандемии в России и введение обязательной вакцинации для ряда профессий вызвали взрывной спрос на прививки — количество записей в некоторых регионах в одночасье увеличилось в 10 раз . Это привело к нехватке препаратов как минимум в Краснодарском и Хабаровском краях, а также в Удмуртии. Последним двум регионам даже пришлось приостановить прививочную кампанию.