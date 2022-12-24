WSWS: Белый дом втягивает США и Европу в «вечную войну»

Фото: johnsonderman/flickr.com

Администрация американского президента Джо Байдена втягивает США и Европу в «вечную войну» на Украине, сообщает World Socialist Web Site. При этом хозяин Белого дома еще в 2021 году заявлял, что он положит конец «вечной войне», когда выведет из Афганистана американские войска.

Буквально в прошлом году Байден заявил, что выводом американских войск из Афганистана он положит конец «вечной войне», — отмечается в публикации.

Автор статьи считает, что теперь из-за Белого дома перед угрозой новой «вечной войны» с потенциально катастрофическими последствиями поставлено население не только США, но и Европы, и всего мира.

Сами Соединенные Штаты, считает автор публикации, все глубже втягиваются в конфликт на Украине. Подтверждением этого является поставка Киеву систем противовоздушной обороны Patriot, дающих «возможность наносить удары по самолетам в глубине российской территории».

Ранее обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус заявил, что в ходе встречи в Вашингтоне между Джо Байденом и Владимиром Зеленским возникло расхождение во взглядах на будущее Украины. Журналист указал на то, что Зеленский в своем выступлении настаивал на «абсолютной победе» в конфликте, повторив данное словосочетание 11 раз. При этом Байден его ни разу не использовал и сопротивлялся риторике «тотальной победы».