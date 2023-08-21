WSJ заявила о «закате» экономического бума в Китае: что будет дальше

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Экономический рост КНР, длившийся на протяжении 40 лет, резко замедлился и может превратиться в затяжную стагнацию из-за закредитованности и ухудшения отношений с США. Что стало причиной проблем и каким видят будущее китайской экономики эксперты?

Экономические обозреватели The Wall Street Journal (WSJ) Линлин Вэй и Стелла Ифань Се заявили, что модель развития Китая, которая была основана на инвестировании в строительство заводов, небоскребов и дорог, исчерпала себя, поскольку в некоторых городах простаивают мосты, аэропорты и многоквартирные дома.

Авторы отметили, что китайская экономика столкнулась с ненужными расходами, неблагоприятной демографической ситуацией и «увеличивающимся разрывом» с США и их партнерами, что ставит под угрозу иностранные инвестиции в страну.

«Это может быть не просто период экономической слабости, а закат долгой эпохи», — заявили аналитики.

Что будет с экономикой Китая

Зампред Комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко заявил, что сложилась не самая благоприятная обстановка для развития Китая, потому что Пекин находится в состоянии экономического противостояния с США.

«Сейчас не лучшие времена, чтобы заявлять, что экономика Китая претендует на лидирующие позиции в мире, потому что идет экономическое противостояние с США, вдобавок включилась в гонку за лидерство в мире Индия. Сегодня, к сожалению, не хватает технологий у Китая. У него очень хороший экспорт, хорошее производство, налаженное европейцами и американцами на территории страны, но, по факту, этого не хватает. Нужны новые прорывные технологии», — сказал парламентарий для «ДумаТВ».

Савченко считает, что китайским властям необходимо создать условия, при которых международные партнеры продолжат инвестировать в страну. Также депутат уверен, что избежать затяжной стагнации Пекину поможет сотрудничество с Россией.

«Я думаю, что руководство Китая — способные руководители, талантливые. Вероятно, сейчас будет трансформация китайской экономики и появятся новые решения, которые помогут Китаю выйти из временного застоя. Естественно Китаю помогает соседство с Российской Федерацией, наше сотрудничество и союзничество, потому что энергоресурсы в страну идут фиксировано и гарантированно. Работу можно планировать на долгие годы», — сообщил депутат.

Доктор экономических наук Игорь Липсиц на своем YouTube-канале заявил, что экономика Китая «надломилась» из-за демографических проблем. Возникла нехватка рабочих, из-за этого произошло повышение заработной платы, спровоцировавшее рост издержек и снижение конкурентоспособности китайского товара.

«Я считаю, что Китай надолго стал крупнейшим производителем в мире. Он будет стабильно иметь самую большую долю мирового ВВП и очень сильно влиять этим на экономику. Китай может стать экономическим центром всего Индийского океана, но очень маловероятно, что страна перехватит у США роль центра накопления капитала, и что все будут перекладывать сбережения в китайские банки и ценные бумаги», — заключил экономист.

Какое развитие ситуации видят в США

Американский политический журнал Politico сообщает, что Китай может попросить помощи Вашингтона в решении экономических проблем во время визита в КНР министра торговли США Джины Раймондо.

«Когда министр торговли Джина Раймондо прибудет в Пекин с визитом на следующей неделе, она, вероятно, услышит беспрецедентную просьбу от Китая: «помогите нам с нашей экономикой, которая сейчас испытывает трудности», — говорится в публикации.

Аналитики заявили, что задачей американского министра будет продвижение экспорта, тогда как Китай будет стремиться к смягчению введенных США ограничений в отношении Пекина.

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