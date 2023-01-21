WSJ: в мире началась «охота» за морской нефтью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В мире возобновилась охота на морскую нефть, и в связи с этим повысился спрос на буровые установки, пишет The Wall Street Jouranl. По данным авторов, в декабре 2022 года из 600 доступных для пользования установок 90% были арендованы компаниями. В 2017 году спрос на них составлял лишь 63%.

Главными бенефициарами авторы называют компании Transocean Ltd., Valaris Ltd. и Noble Corp. Сейчас они требуют по $400 тысяч в день за аренду буровых установок, в то время как в 2022 году цена составляла $300 тысяч, а в 2021 году — $200 тысяч. По прогнозам аналитиков, в ближайшее время аренда оборудования может подскочить до $500 тысяч.

За последние полтора года все снова начали бурить на шельфе, хотят использовать самые эффективные буровые установки и вдруг — бац! <...> По прошествии восьми лет мы в основном полностью используем парк высокотехнологичных буровых судов, — указал исполнительный директор Noble Роберт Эйфлер.

Морская добыча нефти позволит поднять экономику некоторым развивающимся странам, таким как Гайана, считают специалисты. По их прогнозам, южноамериканское государство к 2035 году будет производить до 1,7 млн баррелей нефти в сутки, что позволит ему стать четвертым по объемам производства топлива в открытом море после США, Мексики и Норвегии.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что нефть из России продается вдвое дешевле, чем в среднем по миру, и ее цена значительно ниже введенного западными странами потолка. По его данным, 6 января российская нефть Urals продавалась по $37,8 за баррель, в то время как Brent в тот же день стоил $78,57 за баррель.

Как утверждают журналисты, цена российской нефти снизилась после введения Евросоюзом эмбарго на поставки нефти по морю. Помимо этого, на стоимость могла повлиять и зависимость российской торговли от Китая и Индии, для которых Москва могла сделать скидку.