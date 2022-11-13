WSJ узнал, какой совет Салливан дал Зеленскому по переговорам с Россией WSJ: Салливан посоветовал Зеленскому задуматься о «реалистичных» позициях на переговорах с Россией

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джейк Салливан

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому задуматься о «реалистичных» позициях на переговорах с Россией, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники. По информации издания, украинскому лидеру могли предложить отказаться от идеи вернуть Крым.

Два европейских дипломата, ознакомленных с дискуссиями, заявили, что Салливан порекомендовал команде Зеленского думать о реалистичных требованиях и приоритетах на переговорах, в том числе о пересмотре своей заявленной цели <...> восстановить контроль над Крымом, — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский в обращении к мировому сообществу напомнил, что Киев рассмотрит вариант мирных переговоров с Россией при выполнении ряда условий. Он пояснил, что речь идет о возвращении всех вошедших в состав РФ бывших территорий, а также о компенсации всех убытков, которые понесла страна во время СВО. При этом Зеленский указал на то, что обязательным условием также является «уважение к Уставу ООН».

Представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Украина и Россия не ведут конструктивных переговоров с апреля 2022 года. По ее словам, процесс затормозился после того, как украинская сторона не ответила на предложения Москвы.