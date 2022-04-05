WSJ: США введут санкции против российского «Альфа-банка»

Российский «Альфа-банк» окажется в числе финансовых организаций, в отношении которых США намерены ввести новые санкции. Об этих ограничительных мерах должно быть объявлено 6 апреля, сообщает Wall Street Journal.

Корреспондент издания не указало источник информации, но уверяет , что «Альфа-банк» находится в том же списке, что и «Сбербанк», о санкциях против которого сообщалось ранее. Также, по данным издания, санкции затронут «двух дочерей Владимира Путина».

Ранее стало известно, что The Wall Street Journal сообщила о намерении США расширить антироссийский санкционный список, включив в него ряд российских банков, в том числе «Сбербанк». Администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность ужесточения санкций в отношении российских финансовых учреждений, отметило издание.