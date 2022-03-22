WSJ: США приготовили санкции в отношении более 300 депутатов Госдумы

Более 300 депутатов Госдумы окажутся под санкциями США уже на этой неделе. О введении ограничительных мер в отношении членов нижней палаты российского парламента должен объявить 24 марта президент США Джо Байден, сообщает Wall Street Journal.

Президент Байден намерен объявить санкции в отношении более чем 300 членов российской Государственной Думы уже в четверг во время поездки в Европу, — отмечает издание.

Также издание указывает, что США согласовали новые ограничительные меры с Евросоюзом и «большой семеркой». В Вашингтоне ещё 11 марта пообещали, что депутаты Госдумы, отдавшие свой голос за признание Донецкой и Луганской народных республик, окажутся под санкциями.

Ранее стало известно, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 22 марта заявил: Вашингтон на этой неделе расскажет о новых санкциях в отношении России и ужесточении прежних. Они потребуются, чтобы Москва не могла обойти введённые ограничения, отметил он. Салливан добавил, что о санкциях заявит президент США Джо Байден в Европе, куда отправится с визитом к союзникам.