WSJ: США остановили тайное строительство Китаем военного объекта в ОАЭ

Вашингтон нашёл аргументы, чтобы убедить Абу-Даби остановить строительство в ОАЭ объекта, который как полагали в США, имел военное назначение. По данным американской разведслужбы, строительство вёл Китай, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Собеседники издания уверяют, что после этого активные дипломатические усилия приложила администрация президента США Джо Байдена. Состоялось несколько встреч и визитов представителей Белого дома в ОАЭ, после чего строительство объекта остановили.
Ранее стало известно, что Китай испытал гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом, которая облетела земной шар, прежде чем поразить цель. Пекин продемонстрировал свой «передовой космический потенциал», который застал разведку США врасплох. Учения вызвали вопросы к Пентагону о том, почему Соединённые Штаты до сих пор недооценивают модернизацию Вооружённых сил Китая.