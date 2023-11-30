Глава администрации президента США Джо Байдена по санкциям предупредил турецких чиновников, что страна разжигает насилие на двух континентах, служа «финансовым убежищем для ХАМАС» и «торговым центром для российской военной машины», пишет The Wall Street Journal. По словам американских чиновников, на которых ссылается издание, несмотря на санкции США против финансистов ХАМАС, Турция разрешила инвестиционным фирмам группы, холдинговым компаниям, брокерским компаниям по недвижимости и множеству других предприятий работать за пределами Стамбула.